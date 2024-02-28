«Одна из лучших его игр за долгое время». Тренер «Колорадо» — о голкипере Георгиеве

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар высоко оценил игру российского голкипера Александра Георгиева во встрече с «Даллас Старз».

«Георгиев сегодня был великолепен. Это одна из лучших его игр за долгое время», — приводит слова Беднара официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Сегодня, 28 февраля, в Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Даллас Старз» (5:1). Александр Георгиев отметился в этом матче 33 сейвами.

«Колорадо Эвеланш» набрал 77 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче регулярки НХЛ «лавины» 1 марта сыграют в гостях с «Чикаго Блэкхоукс». Встреча начнётся в 5:00 мск.