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«Одна из лучших его игр за долгое время». Тренер «Колорадо» — о голкипере Георгиеве

«Одна из лучших его игр за долгое время». Тренер «Колорадо» — о голкипере Георгиеве
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Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар высоко оценил игру российского голкипера Александра Георгиева во встрече с «Даллас Старз».

«Георгиев сегодня был великолепен. Это одна из лучших его игр за долгое время», — приводит слова Беднара официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Сегодня, 28 февраля, в Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Даллас Старз» (5:1). Александр Георгиев отметился в этом матче 33 сейвами.

«Колорадо Эвеланш» набрал 77 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче регулярки НХЛ «лавины» 1 марта сыграют в гостях с «Чикаго Блэкхоукс». Встреча начнётся в 5:00 мск.

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