Кирилл Фастовский высказался о своём будущем в «Сибири»

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о своём будущем в клубе и заявил, что вскоре в команде определятся с главным тренером на будущий сезон. Напомним, исполняющим обязанности главного тренера «Сибири» сейчас является Сергей Кривокрасов.

«Пока никаких решений не принято, это решение попечительского совета.

По поводу тренера — все члены попечительского совета понимают, что с этим тянуть нельзя», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

«Сибирь» с 67 очками заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее Кирилл Фастовский рассказал, что спортивный директор клуба Сергей Климович покинул команду из-за истории с лишением четырёх очков.