Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кирилл Фастовский высказался о своём будущем в «Сибири»

Кирилл Фастовский высказался о своём будущем в «Сибири»
Комментарии

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о своём будущем в клубе и заявил, что вскоре в команде определятся с главным тренером на будущий сезон. Напомним, исполняющим обязанности главного тренера «Сибири» сейчас является Сергей Кривокрасов.

«Пока никаких решений не принято, это решение попечительского совета.

По поводу тренера — все члены попечительского совета понимают, что с этим тянуть нельзя», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

«Сибирь» с 67 очками заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее Кирилл Фастовский рассказал, что спортивный директор клуба Сергей Климович покинул команду из-за истории с лишением четырёх очков.

Материалы по теме
Фастовский: Климовича в «Сибири» нет. История с четырьмя очками критична
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android