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Кожевников поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ «Локомотив» — ЦСКА

Кожевников поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ «Локомотив» — ЦСКА
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от серии первого раунда Кубка Гагарина — 2024 «Локомотив» — ЦСКА.

«Серия «Локомотив» — ЦСКА? Тоже будет интересная серия. Тренеры знают друг друга, кто в каком стиле играет. Будет интересная игра. Я думаю, серия может и до семи матчей дойти. Ярославль — неуступчивая команда. ЦСКА с большим опытом игр в плей-офф», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Серия между командами стартует 29 февраля в Ярославле. Сезонную серию прошедшего регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ выиграл «Локомотив» со счётом 4-2.

Ранее Александр Кожевников назвал главное разочарование сезона Континентальной хоккейной лиги.

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