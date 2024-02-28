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Фастовский рассказал о результатах заключительного заседания по Фёдору Гордееву

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, что в заключительном заседании по ситуации с Фёдором Гордеевым изменений первоначального решения КХЛ и ФХР не произошло.

«Вчера было последнее заседание по Гордееву. Оно подтвердило первоначальное решение», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Напомним, в январе «Сибири» было засчитано четыре технических поражения за нарушения лимита на легионеров в первых четырёх матчах регулярного чемпионата КХЛ. Защитник Фёдор Гордеев был признан четвёртым легионером и не имел права выступать за сборную России.

«Сибирь» с 67 очками заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. До восьмого места «Амура» новосибирскому клубу не хватило четырёх очков.