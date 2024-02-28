Гендиректор «Сибири» Фастовский высказался о премиальной системе в клубе

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский заявил, что критерием получения премий в новосибирском клубе было попадание в плей-офф КХЛ.

«Премиальная система? Была изменена премиальная система в связи с обстоятельствами. Критерии премии – попадание в плей-офф», — передаёт слова Фастовского корреспондент Чемпионата Максим Макаров.

Напомним, в январе «Сибири» было засчитано четыре технических поражения за нарушения лимита на легионеров в первых четырёх матчах регулярного чемпионата КХЛ. Защитник Фёдор Гордеев был признан четвёртым легионером и не имел права выступать за сборную России.

«Сибирь» с 67 очками заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. До восьмого места «Амура» новосибирскому клубу не хватило четырёх очков.