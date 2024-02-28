Гендиректор «Сибири» Фастовский прокомментировал будущее молодых хоккеистов в клубе

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал будущее 19-летнего Владимира Михалёва в команде и объяснил продление контрактов Ивана и Егора Климовичей в середине сезона.

«Заслуживает ли Михалёв увеличения контракта? Безусловно, заслуживает. В этом нет сомнений. Это будет предметом переговоров.

Контракты Климовичей переподписаны в середине сезона? Для меня это абсолютно типично. Понимаю, что режут слух их фамилии. Но мы просто дополнительно закрепили права. Мы не только увеличили сумму, но и срок контракта. Также будут строиться и переговоры по Михалёву. Это планомерная работа по нашим перспективным игрокам. В «Снайперах» появилась россыпь талантливых ребят. Будем развивать их, вести переговоры по ним. Это планомерная работа, она не изменилась от фамилии Климович», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.