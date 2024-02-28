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Кожевников рассказал, сможет ли «Амур» преподнести сенсацию в серии с «Металлургом»

Кожевников рассказал, сможет ли «Амур» преподнести сенсацию в серии с «Металлургом»
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, сможет ли «Амур» преподнести сенсацию в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Металлургом».

«Андрей Разин ещё ни разу не преодолевал первый раунд? Это сейчас не сыграет, потому что подбор игроков в «Металлурге» у него очень хороший. «Амур» тоже команда хорошая, играющая. Но у хабаровчан одна проблема — скамейка маленькая. Хорошие игроки, но скамейка… А там ждут травмы. Две-три игры — и травмы пойдут. Поэтому трудно будет «Амуру» пройти дальше.

Перелёты? Все в этом ракурсе смотрят. Это для вас перелёт и для меня перелёт. А они же привыкли к этим перелётам. О чём мы говорим? Там лететь-то недалеко. Не из Москвы же девять часов лететь. А всего четыре часа. Нормально», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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