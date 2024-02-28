Олимпийский чемпион рассказал, является ли «Спартак» фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, считает ли «Спартак» фаворитом в Кубке Гагарина текущего сезона.

«Спартак» — один из фаворитов на Кубок Гагарина? Да, один из. Претендует на это. Что здесь говорить (смеётся).

Там все достойны. Давайте фаворитов будем после первого раунда определять. Там уже можно анализ делать. Сейчас все пока свежие, тут трудно что-то говорить, а гадать не хочется. Кроме СКА, явных таких лидеров трудно найти», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Серия первого раунда плей-офф между «Спартаком» и «Северсталью» начнётся 29 февраля матчем в Москве. В сезонной серии регулярного чемпионата КХЛ красно-белые одержали победу со счётом 3-1.