Алексей Жамнов ответил на вопрос о сроках возвращения Ковальчука в состав «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о сроках возвращения Ильи Ковальчука в состав красно-белых. Напомним, форвард пропустил три последние встречи московского клуба.

«Илья готовится, в ближайшее время он вернётся в состав. Некоторый отрезок времени он пропустил, и мы не хотим форсировать его восстановление. Думаю, что скоро мы его увидим. Хотим, чтобы Илья был готов к скоростному хоккею. Выпускать игрока просто так, чтобы он был, неправильно. Никто никого не хочет подставлять», — приводит слова Жамнова «РИА Новости Спорт».

Напомним, Ковальчук дебютировал за «Спартак» в текущем сезоне 24 декабря. В нынешнем сезоне 40-летний нападающий провёл 20 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи.