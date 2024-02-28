«Как говорит наш президент, соседей не выбирают». Никитин — об игре с ЦСКА в плей-офф

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о первом раунде плей-офф КХЛ с ЦСКА.

«Играть с ЦСКА – судьба? Как говорит наш президент, соседей не выбирают. Мы точно не выбирали соперника. Приняли как должное. Отличный соперник, отличный раздражитель. Так оно и должно было случиться.

Никакого преимущества домашней площадки нет. Команды очень хорошо знают друг друга. Уровень примерно одинаковый. Конкретно каждая игра будет что-то решать. Я думаю, что тут самое главное — себя не удивлять, быть теми, кто мы есть. Верить в это», — цитирует Никитина сайт КХЛ.

Напомним, серия между командами стартует 29 февраля в Ярославле. Сезонную серию прошедшего регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ выиграл «Локомотив» со счётом 4-2.