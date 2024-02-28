Капитан «Металлурга» рассказал, как команда будет справляться с перелётами в Хабаровск

Капитан «Металлурга» Егор Яковлев поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф с «Амуром» и рассказал, как команда будет справляться с длительными перелётами в Хабаровск. Серия начнётся в Магнитогорске 1 марта.

«Никакой недооценки соперника не должно быть, мы будем выходить и настраиваться как на самый серьёзный матч. «Металлург» в своё время тоже начинал один из своих походов с Дальнего Востока. Мне эта поездка всегда очень нравилась, спокойно утром позавтракал, сыграл и весь день свободен (улыбается). Ничего страшного нет, больше сил будет с утра, надо просто правильно составить режим дня и жить по своему времени — вот и всё.

Как будем справляться с длительными перелётами? У нас матрасы есть специальные, мы их надувам, плюс у ребят есть подушки. Конечно сериалы, плюс хорошо высыпаемся», — цитирует Яковлева пресс-служба клуба.

В сезонной серии прошедшего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Металлург» одержал победу со счётом 3-1.