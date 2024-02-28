Хоккеисты «Торпедо» отправились в Санкт-Петербург на поезде на первый матч плей-офф со СКА

1 марта в Санкт-Петербурге пройдёт первый матч серии СКА — «Торпедо». Хоккеисты нижегородского клуба отправились в Санкт-Петербург на поезде. Пресс-служба клуба опубликовала фотографию, на которой несколько хоккеистов «Торпедо» ужинают в купе поезда.

Фото: ХК «Торпедо»

Напомним, по итогам регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги нижегородское «Торпедо» заняло седьмое место в таблице Западной конференции лиги. СКА, в свою очередь, закончил регулярку на втором месте на Западе КХЛ. Сезонная серия между этими командами в прошедшей регулярке победителя не выявила — 2-2.

В прошлом сезоне команды также встречались между собой в плей-офф КХЛ. Тогда в рамках полуфинала Западной конференции победу в четырёх матчах одержал СКА.