Агент Шашкова заявил, что повлияет на переговоры с «Сибирью» по новому контракту игрока

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Сибири» Никиты Шашкова, заявил, что повлияет на переговоры по новому контракту с новосибирским клубом. Ранее генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский заявил, что клуб готов обсуждать новый контракт с форвардом.

«Мы будем смотреть ситуацию на рынке. Для того чтобы делать выводы и давать ответы по Новосибирску, надо понять, кто будет главным тренером «Сибири» в следующем сезоне. Никита – ограниченно свободный агент, поэтому в первую очередь мы выслушаем «Сибирь». Интерес к игроку со стороны других команд большой», – сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В текущем сезоне 24-летний форвард провёл за «Сибирь» 66 матчей и набрал 15 (5+10) очков.