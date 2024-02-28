«Он прогрессировал во всём». Панарин высказался о партнёре по звену Лафреньере

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о прогрессе в игре форварда Алекси Лафреньера, ставшего его партнёром по звену в текущем сезоне НХЛ.

«За последние пять лет я играл со многими хоккеистами. Слава богу, мне не нужно беспокоиться о выборе партнёров по звену, я просто играю в хоккей и стараюсь показать себя как можно лучше.

Я думаю, что Лафреньер прогрессировал во всех аспектах игры. Он стал больше работать, хочет большего, стал более уверен в себе – поэтому он получает больше игрового времени. Это также даёт мне больше возможностей проявить себя и добавляет мне уверенности, и шаг за шагом многие вещи начинают хорошо сочетаться», — цитирует Панарина Dailyfaceoff.

В текущем сезоне 22-летний нападающий набрал 36 (17+19) очков в 59 матчах при среднем игровом времени 17:21.