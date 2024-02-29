«Сибирь» продлила контракт с лучшим снайпером Энди Андреоффом

Хоккейный клуб «Сибирь» договорился о продлении контракта с канадским нападающим Энди Андреоффом ещё на один сезон, сообщает пресс-служба новосибирцев.

В прошедшем регулярном сезоне-2023/2024 нападающий дебютировал в КХЛ и стал лучшим снайпером «Сибири». На счету канадского форварда 27 голов в 66 матчах. Всего за сезон Андреофф набрал 39 (27+12) очков.

32-летний канадский форвард установил рекорд сибиряков в КХЛ по шайбам среди легионеров клуба. До этого лучшим результатом была 21 шайба Александера Бергстрёма в сезоне-2017/2018.

Напомним, «Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф, завершив регулярный чемпионат на 10-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ, отстав от «Амура» на четыре очка.