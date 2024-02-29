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«Это просто безумие». Канадский нападающий «Вашингтона» назвал движущую силу Овечкина

«Это просто безумие». Канадский нападающий «Вашингтона» назвал движущую силу Овечкина
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поделился мнением о форварде Александре Овечкине. Канадец также предположил, что является главной движущей силой россиянина.

«Я думаю, что его движущей силой, вероятно, является голод. В каждом матче, в котором он играет, он жаждет забить, он жаждет победить, он жаждет стать величайшим игроком, который когда-либо был. Это один из тех моментов, когда ты просто наблюдаешь за ним изо дня в день и иногда тебе приходится ущипнуть себя. Это просто безумие, сколько матчей он сыграл и что он сделал», — приводит слова Уилсона The Washington Post.

Отметим, что Уилсон выступает за столичную команду с 2013 года. В 2012-м Том был задрафтован «Вашингтоном» в первом раунде под общим 16-м номером. Уилсон выступает с Овечкиным уже 11 лет.

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