Тренировки «Салавата» на «Уфа-Арене» продолжаются, информация об отключении света ложная

Как стало известно «Чемпионату», тренировки «Салавата Юлаева» на «Уфа-Арене» продолжаются в штатном режиме. Ранее в СМИ появилась информация о якобы отключении света на арене за неуплату. У клуба имеются долги по зарплате перед хоккеистами и работниками.

Фото: «Чемпионат»

Сегодня, 29 февраля, на «Уфа-Арене» пройдёт первый матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором». Матч начнётся в 17:00 мск.

«Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат КХЛ на третьем месте в таблице Восточной конференции. Челябинцы закончили регулярку на шестом месте Востока.

В сезонной серии прошедшего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» одержал победы во всех четырёх матчах.