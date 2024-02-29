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Тренировки «Салавата» на «Уфа-Арене» продолжаются, информация об отключении света ложная

Тренировки «Салавата» на «Уфа-Арене» продолжаются, информация об отключении света ложная
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Как стало известно «Чемпионату», тренировки «Салавата Юлаева» на «Уфа-Арене» продолжаются в штатном режиме. Ранее в СМИ появилась информация о якобы отключении света на арене за неуплату. У клуба имеются долги по зарплате перед хоккеистами и работниками.

Фото: «Чемпионат»

Сегодня, 29 февраля, на «Уфа-Арене» пройдёт первый матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором». Матч начнётся в 17:00 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
29 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат КХЛ на третьем месте в таблице Восточной конференции. Челябинцы закончили регулярку на шестом месте Востока.

В сезонной серии прошедшего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» одержал победы во всех четырёх матчах.

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