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КХЛ назвала хоккеиста, который провёл 987 матчей, но ни разу не выигрывал Кубок Гагарина

КХЛ назвала хоккеиста, который провёл 987 матчей, но ни разу не выигрывал Кубок Гагарина
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Континентальная хоккейная лига рассказала об игроках нынешнего розыгрыша плей-офф, проведших наибольшее количество встреч в чемпионатах России, но пока не поднимавших над головой Кубок Гагарина.

Лидером по этому показателю стал 39-летний защитник «Амура» Яков Рылов, который суммарно в Суперлиге и КХЛ провёл 987 матчей. На втором месте — 34-летний форвард «Локомотива» Егор Аверин (862), на третьем — 36-летний нападающий «Трактора» Владимир Жарков (773).

В рамках Континентальной хоккейной лиги Рылов будет участвовать уже в 12-м розыгрыше Кубка Гагарина для себя. Ранее он выступал в решающих матчах за такие клубы, как московское «Динамо», ЦСКА, «Нефтехимик», «Ак Барс», магнитогорский «Металлург» и «Спартак». Всего на счету Якова в плей-офф 69 матчей, в которых игрок обороны набрал 18 (6+12) очков с показателем полезности «-7».

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