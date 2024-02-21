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39-летний защитник «Амура» Рылов: какой плей-офф для меня по счёту? Дай бог, не последний

39-летний защитник «Амура» Рылов: какой плей-офф для меня по счёту? Дай бог, не последний
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39-летний защитник «Амура» Яков Рылов ответил на вопрос, в каком по счёту плей-офф он будет участвовать за свою карьеру.

«Какой плей-офф по счёту для меня будет? Не знаю, дай бог, не последний», — цитирует Рылова пресс-служба «Амура».

В рамках Континентальной хоккейной лиги Рылов будет участвовать уже в 12-м розыгрыше Кубка Гагарина для себя. Ранее он выступал в решающих матчах за такие клубы, как московское «Динамо», ЦСКА, «Нефтехимик», «Ак Барс», магнитогорский «Металлург» и «Спартак». Всего на счету Якова в плей-офф 69 матчей, в которых игрок обороны набрал 18 (6+12) очков с показателем полезности «-7».

Напомним, «Амур» сыграет в плей-офф КХЛ впервые за шесть сезонов. Начиная с момента создания КХЛ в 2008 году, «Амур» примет участие в плей-офф в третий раз в своей истории. Оба предыдущих раза хабаровчане выбывали из борьбы за главный трофей уже в первом раунде. За две серии плей-офф «Амур» выиграл лишь один матч — в сезоне-2017/2018 у казанского «Ак Барса».

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