Чемпион мира сравнил ситуацию Овечкина в «Вашингтоне»-2018 и Ковальчука в «Спартаке»

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко сравнил ситуацию Александра Овечкина в «Вашингтон Кэпиталз» 2018 года, когда клуб выиграл Кубок Стэнли, и нынешнюю Ильи Ковальчука в «Спартаке».

«Билялетдинов, кажется, значительно лучше умеет настроить лидеров и игроков на второстепенных ролях именно на формат плей-офф? Да. Немножко вспомню НХЛ. Когда Саша Овечкин выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном», кто был на ведущих ролях? Кузнецов, Бекстрём, Холтби? Оши ещё, наверное. Давайте так. Саня всё делал для команды, он ловил шайбы на себя. Да, забрасывал шайбы и отдавал передачи не так много. Но он жертвовал своими личными амбициями, голами и очками ради команды. Ради «Вашингтона», чтобы клуб выиграл. И то, что у них суперзвезда шайбы на себя ловит, в обороне отрабатывает, пластается, сплотило ребят. Это важно. Другие ведь смотрят.

Ковальчук это и делает в «Спартаке». Сохраняет шайбы. Да, может быть, не столько ловит, сколько немного иначе влияет на игру. Тот же Коля Кулёмин в Уфе. Посмотрите, сколько черновой работы он делает. И всё — на благо команды!

Плей-офф — это другое соревнование. Здесь мелочей нет», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.