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ФХР дисквалифицировала на полгода тренера России U18 за скандал в финале Кубка Будущего

ФХР дисквалифицировала на полгода тренера России U18 за скандал в финале Кубка Будущего
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Дисциплинарный комитет ФХР вынес решение по эпизоду, произошедшему после финального матча Кубка Будущего в Минске между молодёжной сборной Беларуси и юниорской сборной России (6:5 ОТ). Напомним, из-за недовольства судейской работой игроки российской сборной не стали забирать индивидуальные и командные призы после матча.

По итогам рассмотрения ДК ФХР постановил:
— главному тренеру Александру Титову в течение шести месяцев запрещена тренерская деятельность в сборных командах России;
— дисквалифицировать на три матча в составе сборных команд России хоккеистов юниорской сборной: вратаря Петра Андреянова, нападающих Егора Сурина и Вадима Дудорова.

Помимо этого, указанным хоккеистам установлен испытательный срок длительностью шесть месяцев: в случае повторного нарушения в течение этого срока к перечисленным игрокам последуют более строгие санкции.

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