СКА увеличил вместимость «СКА Арены» перед первым матчем плей-офф

Вместимость «СКА Арены» выросла до 22 300 зрителей, сообщает пресс-служба клуба. СКА увеличил её на 800 человек перед стартом плей‑офф. В первом раунде клуб с берегов Невы сыграет с «Торпедо».

«СКА Арена» вмещает 21 500 зрителей. Мы видим огромный интерес к матчам СКА, а игры плей‑офф только усилили этот ажиотаж. Чтобы удовлетворить спрос, клуб увеличил количество посадочных мест в ложах, ресторане и бизнес‑клубе, используя все возможные ресурсы спортсооружения. Посещаемость выросла на 800 человек и теперь составляет 22 300 зрителей», — заявили в пресс-службе армейского клуба корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, по итогам регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги нижегородское «Торпедо» заняло седьмое место в таблице Западной конференции лиги. СКА, в свою очередь, закончил регулярку на втором месте на Западе КХЛ. Сезонная серия между этими командами в прошедшей регулярке победителя не выявила — 2-2.