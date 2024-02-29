Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ковальчук пропустит первый матч «Спартака» в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024

Ковальчук пропустит первый матч «Спартака» в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024
Комментарии

Сегодня, 29 февраля, состоятся первые матчи розыгрыша Кубка Гагарина — 2024. В Москве местный «Спартак» примет на своём льду череповецкую «Северсталь». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию игры.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
29 февраля 2024, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В составе красно-белых в первом матче Кубка Гагарина — 2024 не сыграет нападающий Илья Ковальчук. Напомним, форвард пропустил три последние встречи московского клуба в регулярном сезоне.

Состав «Северстали»:

Напомним, Ковальчук дебютировал за «Спартак» в текущем сезоне 24 декабря. В нынешнем сезоне 40-летний нападающий провёл 20 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Сезонная серия в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ осталась за «Спартаком» со счётом 3-1.

Календарь плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android