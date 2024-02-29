Ковальчук пропустит первый матч «Спартака» в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024

Сегодня, 29 февраля, состоятся первые матчи розыгрыша Кубка Гагарина — 2024. В Москве местный «Спартак» примет на своём льду череповецкую «Северсталь». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию игры.

В составе красно-белых в первом матче Кубка Гагарина — 2024 не сыграет нападающий Илья Ковальчук. Напомним, форвард пропустил три последние встречи московского клуба в регулярном сезоне.

Состав «Северстали»:

Напомним, Ковальчук дебютировал за «Спартак» в текущем сезоне 24 декабря. В нынешнем сезоне 40-летний нападающий провёл 20 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Сезонная серия в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ осталась за «Спартаком» со счётом 3-1.