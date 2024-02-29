Щитов: после поражения от «Трактора» на «Салават» теперь будет больше давления

Хоккейный эксперт Никита Щитов прокомментировал гостевую победу челябинского «Трактора» над уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:2) в рамках Кубка Гагарина — 2024.

«В целом практически равная игра. Это была такая проверка боем, но „Трактор“ сделал большое дело, победив на выезде в первом матче. Хотя „Салават Юлаев“ выступал в качестве фаворита, так как занял более высокое место в чемпионате. Теперь „Трактор“ сможет играть более спокойно. Не думаю, что Уфа будет нервничать, но в следующем матче давления будет больше. У „Салавата Юлаева“ больше наигранных комбинаций и осмысленных действий в атаке, посмотрим, как соперник с этим справится», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Напомним, в сезонной серии прошедшего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» одержал победы во всех четырёх матчах (5:3, 4:0, 4:3, 4:0).

Второй матч в серии «Салават Юлаев» — «Трактор» состоится на арене уфимского клуба послезавтра, 2 марта (14:30 мск).