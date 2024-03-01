Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 29 февраля, турнирная сетка Кубка Гагарина

29 февраля завершились первые матчи в рамках розыгрыша Кубка Гагарина — 2024. Встречи были сыграны в Уфе, Ярославле, Казани и Москве.

Игровой день открылся матчем между уфимским «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором». В матче победили гости со счётом 3:2.

В Ярославле местный «Локомотив» принимал действующего обладателя трофея ЦСКА. Армейский клуб всухую одержал победу со счётом 4:0.

В Казани «Ак Барс» встречался с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Гости одержали трудовую победу со счётом 2:1. Форвард Ник Эберт набрал 2 (1+1) очка.

Последней в игровом дне завершилась встреча в Москве, где местный «Спартак», имея преимущество в три шайбы, едва не растерял его и смог одолеть «Северсталь» со счётом 3:2.