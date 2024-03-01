Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 29 февраля, турнирная сетка Кубка Гагарина
Поделиться
29 февраля завершились первые матчи в рамках розыгрыша Кубка Гагарина — 2024. Встречи были сыграны в Уфе, Ярославле, Казани и Москве.
Игровой день открылся матчем между уфимским «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором». В матче победили гости со счётом 3:2.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
29 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Шаров (Антипин, Котляревский) – 04:33 (4x5) 0:2 Яруллин (Сошников, Блажиевский) – 28:08 (4x4) 1:2 Башкиров (Мелош, Шаров) – 37:28 (5x5) 2:2 Науменков (Ливо, Коледов) – 39:18 (5x4) 2:3 Дронов (Шабанов, Ткачёв) – 57:23 (5x5)
В Ярославле местный «Локомотив» принимал действующего обладателя трофея ЦСКА. Армейский клуб всухую одержал победу со счётом 4:0.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
29 февраля 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
0 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Григоренко (Соркин) – 05:49 (5x5) 0:2 Слепышев (Григоренко, Нестеров) – 17:38 (5x4) 0:3 Нестеров (Дыбленко, Григоренко) – 31:58 (5x5) 0:4 Абрамов (Провольнев, Окулов) – 37:45 (5x5)
В Казани «Ак Барс» встречался с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Гости одержали трудовую победу со счётом 2:1. Форвард Ник Эберт набрал 2 (1+1) очка.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
29 февраля 2024, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Широков (Мэйсек, Эберт) – 12:29 (5x4) 0:2 Эберт (Трямкин, Валк) – 16:17 (5x5) 1:2 Шипачёв (Сафонов, А. Радулов) – 49:51 (5x4)
Последней в игровом дне завершилась встреча в Москве, где местный «Спартак», имея преимущество в три шайбы, едва не растерял его и смог одолеть «Северсталь» со счётом 3:2.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
29 февраля 2024, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Порядин (Голдобин, Морозов) – 06:16 (5x5) 2:0 Савиков (Голдобин) – 08:46 (5x4) 3:0 Чайковски (Порядин) – 16:13 (5x5) 3:1 Пилипенко (Ильин, Аймурзин) – 16:46 (5x5) 3:2 Аймурзин (Ильин, Буренов) – 48:23 (5x5)
Комментарии
- 1 марта 2024
-
00:00
- 29 февраля 2024
-
23:50
-
23:41
-
23:32
-
23:25
-
23:12
-
22:53
-
22:40
-
22:38
-
22:35
-
22:33
-
22:31
-
22:27
-
22:25
-
22:17
-
22:15
-
22:12
-
21:52
-
21:46
-
21:42
-
21:40
-
21:31
-
21:14
-
21:01
-
21:00
-
20:53
-
20:44
-
20:33
-
20:27
-
20:21
-
20:11
-
20:07
-
19:54
-
19:51
-
19:47