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Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 29 февраля, турнирная сетка Кубка Гагарина

Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 29 февраля, турнирная сетка Кубка Гагарина
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29 февраля завершились первые матчи в рамках розыгрыша Кубка Гагарина — 2024. Встречи были сыграны в Уфе, Ярославле, Казани и Москве.

Игровой день открылся матчем между уфимским «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором». В матче победили гости со счётом 3:2.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
29 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Шаров (Антипин, Котляревский) – 04:33 (4x5)     0:2 Яруллин (Сошников, Блажиевский) – 28:08 (4x4)     1:2 Башкиров (Мелош, Шаров) – 37:28 (5x5)     2:2 Науменков (Ливо, Коледов) – 39:18 (5x4)     2:3 Дронов (Шабанов, Ткачёв) – 57:23 (5x5)    

В Ярославле местный «Локомотив» принимал действующего обладателя трофея ЦСКА. Армейский клуб всухую одержал победу со счётом 4:0.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
29 февраля 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
0 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Григоренко (Соркин) – 05:49 (5x5)     0:2 Слепышев (Григоренко, Нестеров) – 17:38 (5x4)     0:3 Нестеров (Дыбленко, Григоренко) – 31:58 (5x5)     0:4 Абрамов (Провольнев, Окулов) – 37:45 (5x5)    

В Казани «Ак Барс» встречался с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Гости одержали трудовую победу со счётом 2:1. Форвард Ник Эберт набрал 2 (1+1) очка.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
29 февраля 2024, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Широков (Мэйсек, Эберт) – 12:29 (5x4)     0:2 Эберт (Трямкин, Валк) – 16:17 (5x5)     1:2 Шипачёв (Сафонов, А. Радулов) – 49:51 (5x4)    

Последней в игровом дне завершилась встреча в Москве, где местный «Спартак», имея преимущество в три шайбы, едва не растерял его и смог одолеть «Северсталь» со счётом 3:2.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
29 февраля 2024, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Порядин (Голдобин, Морозов) – 06:16 (5x5)     2:0 Савиков (Голдобин) – 08:46 (5x4)     3:0 Чайковски (Порядин) – 16:13 (5x5)     3:1 Пилипенко (Ильин, Аймурзин) – 16:46 (5x5)     3:2 Аймурзин (Ильин, Буренов) – 48:23 (5x5)    
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