Главный тренер «Локомотива» Никитин прокомментировал крупное поражение от ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о крупном поражении от ЦСКА (0:4) в Ярославле.

«Думаю, здесь всё очень просто. ЦСКА играл матч плей-офф, мы — нет. В плей-офф не играют, а сражаются. Всё закономерно. Мне второй год подряд с «Витязем» неинтересно, мне, ***** (блин), третий год с ЦСКА интересно. Мы должны увидеть другую команду в следующей игре. Мы сегодня не сражались», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, следующий матч серии «Локомотив» — ЦСКА состоится в Ярославле послезавтра, 2 марта. Начало игры — в 17:00 мск. Московские армейцы являются действующими обладателями Кубка Гагарина. ЦСКА занял шестое место на Западе в регулярке сезона-2023/2024.