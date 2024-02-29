Никитин: игроки «Локомотива» испугались ЦСКА? Передадим ребятам, будет хорошей мотивацией

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после крупного поражения от ЦСКА (0:4) ответил на вопрос, был ли страх у хоккеистов ярославского клуба перед встречей.

«Видел ли страх в глазах «Локомотива» перед матчем? А как он выглядит? Показалось, что игроки «Локомотива» испугались? Передадим ребятам, это будет хорошей мотивацией», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, следующий матч серии «Локомотив» — ЦСКА состоится в Ярославле послезавтра, 2 марта. Начало игры — в 17:00 мск. Московские армейцы являются действующими обладателями Кубка Гагарина. ЦСКА занял шестое место на Западе в регулярке сезона-2023/2024.

Ранее Игорь Никитин высказался о крупном поражении от ЦСКА (0:4) в Ярославле.