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Никитин: игроки «Локомотива» испугались ЦСКА? Передадим ребятам, будет хорошей мотивацией

Никитин: игроки «Локомотива» испугались ЦСКА? Передадим ребятам, будет хорошей мотивацией
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после крупного поражения от ЦСКА (0:4) ответил на вопрос, был ли страх у хоккеистов ярославского клуба перед встречей.

«Видел ли страх в глазах «Локомотива» перед матчем? А как он выглядит? Показалось, что игроки «Локомотива» испугались? Передадим ребятам, это будет хорошей мотивацией», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, следующий матч серии «Локомотив» — ЦСКА состоится в Ярославле послезавтра, 2 марта. Начало игры — в 17:00 мск. Московские армейцы являются действующими обладателями Кубка Гагарина. ЦСКА занял шестое место на Западе в регулярке сезона-2023/2024.

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Ранее Игорь Никитин высказался о крупном поражении от ЦСКА (0:4) в Ярославле.

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