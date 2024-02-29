Американский защитник «Ак Барса» — о плей-офф: всё будет хорошо, мы на пути к этому

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (1:2) в рамках первого раунда плей-офф КХЛ.

«Мы показали не лучшую игру. До матча готовились к сопернику, отсматривали видео, хотели работать по плану. Но в первом периоде многое не получалось. Это только начало, нам надо действовать более слаженно. Всё будет хорошо, мы на пути к этому. Надо двигаться дальше. Мы знаем, в чём добавлять», — приводит слова Миллера сайт «Ак Барса».

Напомним, следующий матч серии «Ак Барс» — «Автомобилист» состоится в Казани послезавтра, 2 марта. Встреча начнётся в 17:00 мск. В сезонной серии между этими командами победу одержал казанский клуб со счётом 3-1.

Ранее главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о сроках возвращения форварда Дмитрия Яшкина в состав казанского клуба.