Главный тренер «Коламбуса» одним словом объяснил, почему посадил на лавку Егора Чинахова

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Венсан после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (2:4) одним словом объяснил, почему посадил на лавку россиянина Егора Чинахова.

«Потери», — приводит ответ главного тренера журналист Марк Шейг.

В нынешнем сезоне 23-летний Чинахов принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 15 шайб и сделал 13 результативных передач при показателе полезности «-2» и шести минутах штрафного времени. Его среднее игровое время составляет 15 минут 23 секунды.

Однако сегодня российский форвард не выходил на лёд в последние 23,5 минуты, а всего отыграл в этом матче меньше 10 минут (09.03), заработав полезность «-1».