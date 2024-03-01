«Ванкувер» потерпел крупное домашнее поражение от «Лос-Анджелес Кингз»

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В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 5:1. Хозяева же уступили в шести из семи последних матчей.

У «Кингз» отличились Дрю Даути, Анже Копитар, Кевин Фиала, Брандт Кларк и Тревор Мур. Автором единственной шайбы «Ванкувера» стал Брок Бёзер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Российские представители «Кэнакс» — нападающий Илья Михеев и защитник Никита Задоров, проведя на льду 10.41 и 16.04 соответственно, результативными действиями не отметились. Оба завершили игру с коэффициентом полезности «0».

«Лос-Анджелес», набрав 70 очков в 59 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Ванкувер» (83) – на первом месте.