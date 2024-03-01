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«Ванкувер» потерпел крупное домашнее поражение от «Лос-Анджелес Кингз»

«Ванкувер» потерпел крупное домашнее поражение от «Лос-Анджелес Кингз»
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В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 5:1. Хозяева же уступили в шести из семи последних матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2024, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 5
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Даути (Фиала, Мур) – 13:19     0:2 Копитар (Байфилд, Даути) – 25:14     1:2 Бёзер (Миллер, Зутер) – 42:55 (pp)     1:3 Фиала (Копитар, Даути) – 44:27 (pp)     1:4 Кларк (Байфилд, Льюис) – 52:31     1:5 Мур (Фиала) – 55:38    

У «Кингз» отличились Дрю Даути, Анже Копитар, Кевин Фиала, Брандт Кларк и Тревор Мур. Автором единственной шайбы «Ванкувера» стал Брок Бёзер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Российские представители «Кэнакс» — нападающий Илья Михеев и защитник Никита Задоров, проведя на льду 10.41 и 16.04 соответственно, результативными действиями не отметились. Оба завершили игру с коэффициентом полезности «0».

«Лос-Анджелес», набрав 70 очков в 59 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Ванкувер» (83) – на первом месте.

Календарь НХЛ сезона-2023/2024.
Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024.
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