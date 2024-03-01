«Впечатляет!» Беднар — о покорении Маккинноном отметки в 100 очков в нынешнем сезоне

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал покорение отметки в 100 результативных действий в нынешнем сезоне 28-летним канадским форвардом «ураганов» Натаном Маккинноном в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (5:0).

«100 очков Маккиннона? Впечатляет! Достичь такой отметки на текущем этапе сезона действительно дорогого стоит. Конечно, ранее мы уже видели, как это делали другие игроки лиги.

Что касается Натана, то он всегда был для нас хорошим игроком. Но, оглядываясь назад, нынешняя статистика доказывает, насколько он хорош именно в этом году. Уже на протяжении многих лет мы слышим: «Маккиннон – невероятный игрок, лучший плеймейкер». И каким-то образом он находит способ играть ещё лучше», — приводит слова Беднара пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, Маккиннон со 100 (36+64) результативными действиями в 61 матче является вторым в списке лучших бомбардиров НХЛ текущего сезона. Лидер – российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (104).