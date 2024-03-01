Все проигравшие команды в первых матчах Кубка Гагарина — 2024 были лучше победителей по xG

Пресс-служба КХЛ опубликовала продвинутую статистику по итогам состоявшихся накануне первых матчей Кубка Гагарина – 2024.

Примечательно, что согласно этой статистике каждая из проигравших команд по показателю ожидаемых голов (хG) превзошла команды победителей. К примеру, казанский «Ак Барс» наиграл на четыре заброшенные шайбы, однако на деле забросил лишь одну.

«Салават Юлаев» – «Трактор» – 2:3 (2,7 – 1,96 по xG);

«Ак Барс» – «Автомобилист» – 1:2 (4,36 – 1,92 по xG);

«Локомотив» – ЦСКА – 0:4 (1,94 – 1,61 по xG);

«Спартак» – «Северсталь» – 3:2 (1,91 – 3,34 по xG).

Напомним, сегодня в борьбу за Кубок Гагарина – 2024 вступят ещё три пары претендентов: «Авангард» — «Лада», «Металлург» — «Амур» и СКА – «Торпедо».