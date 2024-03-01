«Не думаю, что он на этом зацикливается». Чемпион мира — об опыте Разина в плей-офф

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко выразил мнение о том, может ли сыграть какую-либо роль отсутствие опыта прохождения первого раунда Кубка Гагарина у 50-летнего российского специалиста Андрея Разина, возглавляющего магнитогорский «Металлург».

«Андрей Разин ни разу не проходил первый раунд плей-офф — может ли это стать решающим фактором? Да я не думаю, что это станет решающим фактором. Честно. Не думаю, что Андрей Владимирович как-то на этом зацикливается. Новая команда, новая эпоха. Опять же, возвращаясь к «Северстали», давайте не будем сравнивать. Всё же «Металлург» — это топовый клуб, который становился чемпионом. И Кубка Гагарина, и чемпионатов России. Другой уровень. И Андрей Владимирович прекрасно это всё понимает, он строил эту команду. Подбор игроков у него достаточно хороший. И молодые у него есть, и опытные. Всё должно быть хорошо», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, первая игра серии «Металлург» — «Амур» состоится уже сегодня, 1 марта. Начало – в 17:00 мск.