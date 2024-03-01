«Это нереально!» Лапьер — о возможной игре с Овечкиным и Мирошниченко в одном звене

22-летний канадский центральный нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Хендрикс Лапьер поделился впечатлениями после проведённой тренировки в первом звене с российскими форвардами Александром Овечкиным и Иваном Мирошниченко.

«Эмоции? Конечно, это нереально! Александр – отличный, просто великолепнейший игрок. Я был бы рад посмотреть на нашу игру в одном сочетании. Я чувствую, что готов искать его открывания. Не знаю, что будет на тренировке завтра, но это была бы особенная возможность поиграть с ним. Мне кажется, мы смогли бы показывать действительно хорошую игру», — приводит слова Лапьера The Russian Machine Never Breaks.

Напомним, в нынешнем сезоне Лапьер принял участие в 27 матчах за «Вашингтон», в которых отметился 10 (5+5) результативными действиями при показателе полезности «-3».