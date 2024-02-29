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Уилсон пропустил тренировку «Вашингтона», его место в звене с Овечкиным занял Мирошниченко

Уилсон пропустил тренировку «Вашингтона», его место в звене с Овечкиным занял Мирошниченко
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Канадский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон пропустил тренировку клуба по личным причинам, сообщает журналист Том Гулитти на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отмечается, что его место в первом звене с Александром Овечкиным занял Иван Мирошниченко, который недавно был вызван из клуба АХЛ «Херши Бэрс».

Звенья «Вашингтона» на тренировке:

Овечкин — Лапьер — Мирошниченко;
Протас — Макмайкл — Манта;
Пасиоретти — Строум — Милано;
Маленстин — Сгарбосса — Обе-Кюбель.

Сандин — Карлсон;
Эдмундсон — Дженсен;
Алексеев — ван Римсдайк/Бир.

В нынешнем сезоне Мирошниченко уже принял участие в четырёх встречах за «Вашингтон» в НХЛ, не отметившись результативными действиями и заработав коэффициент полезности «-3». В АХЛ на его счету 47 игр и 25 (9+16) очков при показателе полезности «+15».

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