Уилсон пропустил тренировку «Вашингтона», его место в звене с Овечкиным занял Мирошниченко

Канадский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон пропустил тренировку клуба по личным причинам, сообщает журналист Том Гулитти на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отмечается, что его место в первом звене с Александром Овечкиным занял Иван Мирошниченко, который недавно был вызван из клуба АХЛ «Херши Бэрс».

Звенья «Вашингтона» на тренировке:

Овечкин — Лапьер — Мирошниченко;

Протас — Макмайкл — Манта;

Пасиоретти — Строум — Милано;

Маленстин — Сгарбосса — Обе-Кюбель.

Сандин — Карлсон;

Эдмундсон — Дженсен;

Алексеев — ван Римсдайк/Бир.

В нынешнем сезоне Мирошниченко уже принял участие в четырёх встречах за «Вашингтон» в НХЛ, не отметившись результативными действиями и заработав коэффициент полезности «-3». В АХЛ на его счету 47 игр и 25 (9+16) очков при показателе полезности «+15».