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Космачук и Джозефс вернулись в состав «Лады». Хомченко займёт место в воротах «Авангарда»

Космачук и Джозефс вернулись в состав «Лады». Хомченко займёт место в воротах «Авангарда»
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Стали известны составы «Авангарда» и тольяттинской «Лады» на первую встречу второго игрового дня Кубка Гагарина – 2024. Первая встреча серии между командами начнётся в 16:30. Матч пройдёт на стадионе «Джи-Драйв-Арена».

Примечательно, что в состав тольяттинцев вернулись канадские легионеры – Скотт Космачук и Трой Джозефс, не игравшие с середины февраля. Они займут место в третьей тройке нападения с центральным нападающим Данилой Моисеевым. Из-за болезни матч пропустит Иван Куликов.

«Авангард» же начнёт свой поход за Кубком Гагарина в привычных по регулярному чемпионату сочетаниях. Место в воротах досталось Павлу Хомченко.

Напомним, сезонная серия между командами завершилась вничью – 2-2 (3:5, 2:1, 5:3 и 2:3 ОТ).

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
01 марта 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
1-й период
2 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Бойков – 08:36 (5x5)     2:0 Прохоркин (Гуляев) – 10:07 (5x5)    
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