Космачук и Джозефс вернулись в состав «Лады». Хомченко займёт место в воротах «Авангарда»

Стали известны составы «Авангарда» и тольяттинской «Лады» на первую встречу второго игрового дня Кубка Гагарина – 2024. Первая встреча серии между командами начнётся в 16:30. Матч пройдёт на стадионе «Джи-Драйв-Арена».

Примечательно, что в состав тольяттинцев вернулись канадские легионеры – Скотт Космачук и Трой Джозефс, не игравшие с середины февраля. Они займут место в третьей тройке нападения с центральным нападающим Данилой Моисеевым. Из-за болезни матч пропустит Иван Куликов.

«Авангард» же начнёт свой поход за Кубком Гагарина в привычных по регулярному чемпионату сочетаниях. Место в воротах досталось Павлу Хомченко.

Напомним, сезонная серия между командами завершилась вничью – 2-2 (3:5, 2:1, 5:3 и 2:3 ОТ).