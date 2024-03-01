Олимпийский чемпион назвал главный сюрприз первого дня Кубка Гагарина — 2024

Олимпийский чемпион, чемпион мира, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов назвал игру ЦСКА во встрече с «Локомотивом» (4:0) главной сенсацией первого дня Кубка Гагарина — 2024.

«Главный сюрприз — старт ЦСКА. С первой и до последней смены чемпион сыграл сконцентрированно и ответственно, что называется, на классе. Его преимущество не вызвало никаких сомнений. В этом регулярном чемпионате не припомню таких целостных матчей в исполнении ЦСКА. Впрочем лишь шестой кубковый «посев» в конференции и стал следствием игровой нестабильности.

Теперь ЦСКА — явный фаворит серии? Первый матч впечатлил, но Ярославль просто обязан прибавлять — в движении, в игровой наглости. Задача «Локомотива» — уходить в длинную серию. Выдержит ли её чемпион — это вопрос», — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, следующий матч серии «Локомотив» — ЦСКА состоится в Ярославле завтра, 2 марта. Начало игры — в 17:00 мск.