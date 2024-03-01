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Форвард «Лады» Джозефс едва не травмировал Прохоркина ударом в колено

В эти минуты в Омске проходит встреча в рамках серии Кубка Гагарина — 2024 между «Авангардом» и «Ладой». После второго периода счёт 4:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

В середине второго игрового отрезка нападающий тольяттинского клуба Трой Джозефс едва не травмировал форварда «Авангарда» Николая Прохоркина, ударив последнего коленом. Игрок омичей с трудом поднялся со льда.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

По итогам эпизода Трой Джозефс получил две минуты за удар коленом.

Напомним, Прохоркин по ходу сезона перешёл из «Сибири» в «Авангард», где набрал 19 (10+9) очков в 26 матчах.

Сезонная серия между командами завершилась вничью – 2-2 (3:5, 2:1, 5:3 и 2:3 ОТ). Следующая игра состоится в Омске 3 марта.