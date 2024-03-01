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«Лёгких игр у них не будет». Игрок «Лады» — о массовой драке с лидерами «Авангарда»

«Лёгких игр у них не будет». Игрок «Лады» — о массовой драке с лидерами «Авангарда»
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Защитник «Лады» Максим Березин после крупного поражения от «Авангарда» (1:5) рассказал о драке после матча.

«Моё столкновение с Ткачёвым, приведшее к массовой драке? Никто не хотел уступать, мириться с таким поражением. Эмоции на льду проявились в заварушке. Это, так сказать, подготовка была к следующему матчу, хотели показать, что мы не собираемся вчистую проигрывать, уступать в чём-то. Готовы дальше сражаться, лёгких игр у них не будет», — передаёт слова Березина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в концовке третьего периода встречи произошла массовая драка с участием первого звена омичей: Владимира Ткачёва — Райана Спунера — Рида Буше. Отметим, что потасовка началась после грубого удара по ногам Ткачёва от защитника гостей Максима Березина.

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