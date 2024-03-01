Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

КХЛ разъяснила засчитанную шайбу СКА во встрече с «Торпедо»

КХЛ разъяснила засчитанную шайбу СКА во встрече с «Торпедо»
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч в рамках серии Кубка Гагарина — 2024 между СКА и нижегородским «Торпедо». Идёт третий период, счёт 3:2 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
01 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Гончарук (Коваленко, Бреус) – 06:15 (4x5)     0:2 Атанасов (Линч) – 07:36 (5x5)     1:2 Глотов (Хайруллин) – 10:28 (5x5)     1:3 Атанасов (Линч) – 36:27 (5x4)     2:3 Толчинский (Кадейкин, Воробьёв) – 38:04 (5x4)     2:4 Гончарук – 57:45 (en)     2:5 Фирстов (Силаев) – 59:50 (en)    

Департамент судейства КХЛ разъяснил засчитанную шайбу СКА, после которой тренерский штаб «Торпедо» взял запрос на блокировку вратаря.

«На 11-й минуте матча после взятия ворот, произведённого игроком команды СКА Василием Глотовым, главный тренер команды «Торпедо» взял запрос на блокировку вратаря перед взятием ворот. В результате видеопросмотра определено – атакующий игрок не повлиял на способность вратаря защищать ворота, хороший гол», — сказано в сообщении лиги.

Видео с разъяснениями.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Календарь плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
Материалы по теме
Видео
СКА заменил Серебрякова после восьми минут игры с «Торпедо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android