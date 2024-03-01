КХЛ разъяснила засчитанную шайбу СКА во встрече с «Торпедо»

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч в рамках серии Кубка Гагарина — 2024 между СКА и нижегородским «Торпедо». Идёт третий период, счёт 3:2 в пользу гостей.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.
Департамент судейства КХЛ разъяснил засчитанную шайбу СКА, после которой тренерский штаб «Торпедо» взял запрос на блокировку вратаря.
«На 11-й минуте матча после взятия ворот, произведённого игроком команды СКА Василием Глотовым, главный тренер команды «Торпедо» взял запрос на блокировку вратаря перед взятием ворот. В результате видеопросмотра определено – атакующий игрок не повлиял на способность вратаря защищать ворота, хороший гол», — сказано в сообщении лиги.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
- 1 марта 2024
-
22:02
-
22:00
-
21:50
-
21:41
-
21:35
-
21:29
-
21:16
-
21:08
-
21:00
-
20:58
-
20:40
-
20:38
-
20:29
-
20:27
-
20:24
-
20:21
-
20:12
-
20:09
-
20:05
-
20:02
-
19:57
-
19:51
-
19:47
-
19:36
-
19:25
-
19:18
-
19:09
-
19:02
-
18:54
-
18:26
-
18:14
-
17:58
-
17:48
-
17:33
-
17:22