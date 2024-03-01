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КХЛ разъяснила засчитанную шайбу СКА во встрече с «Торпедо»

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч в рамках серии Кубка Гагарина — 2024 между СКА и нижегородским «Торпедо». Идёт третий период, счёт 3:2 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Департамент судейства КХЛ разъяснил засчитанную шайбу СКА, после которой тренерский штаб «Торпедо» взял запрос на блокировку вратаря.

«На 11-й минуте матча после взятия ворот, произведённого игроком команды СКА Василием Глотовым, главный тренер команды «Торпедо» взял запрос на блокировку вратаря перед взятием ворот. В результате видеопросмотра определено – атакующий игрок не повлиял на способность вратаря защищать ворота, хороший гол», — сказано в сообщении лиги.

Видео с разъяснениями.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.