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СКА — Торпедо. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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СКА заменил Серебрякова после восьми минут игры с «Торпедо»

СКА заменил Серебрякова после восьми минут игры с «Торпедо»
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В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч в рамках серии Кубка Гагарина — 2024 между СКА и нижегородским «Торпедо». Идёт первый период, счёт 2:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
01 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Перерыв
1 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Гончарук (Коваленко, Бреус) – 06:15 (4x5)     0:2 Атанасов (Линч) – 07:36 (5x5)     1:2 Глотов (Хайруллин) – 10:28 (5x5)    

Нижегородский клуб к восьмой минуте встречи дважды поразил ворота Никиты Серебрякова, после чего голкипер СКА был заменён на Павла Мойсевича.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в прошлом сезоне эти команды встречались между собой в рамках полуфинала Западной конференции КХЛ. Тогда победу в четырёх матчах одержали хоккеисты СКА. В четырёх матчах прошедшей регулярки КХЛ команды не смогли выявить победителя сезонной серии.

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