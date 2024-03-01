«Как будто кто-то подпилил». У вратаря СКА Мойсевича сломалась клюшка

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч в рамках серии Кубка Гагарина — 2024 между СКА и нижегородским «Торпедо». Идёт третий период, счёт 3:2 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

По ходу третьей двадцатиминутки у вратаря СКА Павла Мойсевича сломалась клюшка при попытке выбросить шайбу из собственной зоны. Комментаторы матча отметили, что сломалась она так, как будто её ранее подпилили.

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Напомним, Мойсевич вступил в игру на восьмой минуте первого периода, когда вратарь Никита Серебряков пропустил две шайбы.

Следующая игра между командами состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» послезавтра, 3 марта и начнётся в 17:00 мск.

Ранее стало известно, что на данном матче установлен новый рекорд посещаемости игр КХЛ.