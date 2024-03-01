«Как будто кто-то подпилил». У вратаря СКА Мойсевича сломалась клюшка
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В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч в рамках серии Кубка Гагарина — 2024 между СКА и нижегородским «Торпедо». Идёт третий период, счёт 3:2 в пользу гостей.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
01 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Гончарук (Коваленко, Бреус) – 06:15 (4x5) 0:2 Атанасов (Линч) – 07:36 (5x5) 1:2 Глотов (Хайруллин) – 10:28 (5x5) 1:3 Атанасов (Линч) – 36:27 (5x4) 2:3 Толчинский (Кадейкин, Воробьёв) – 38:04 (5x4) 2:4 Гончарук – 57:45 (en) 2:5 Фирстов (Силаев) – 59:50 (en)
По ходу третьей двадцатиминутки у вратаря СКА Павла Мойсевича сломалась клюшка при попытке выбросить шайбу из собственной зоны. Комментаторы матча отметили, что сломалась она так, как будто её ранее подпилили.
Напомним, Мойсевич вступил в игру на восьмой минуте первого периода, когда вратарь Никита Серебряков пропустил две шайбы.
Следующая игра между командами состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» послезавтра, 3 марта и начнётся в 17:00 мск.
Ранее стало известно, что на данном матче установлен новый рекорд посещаемости игр КХЛ.
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