Главный тренер СКА объяснил, почему заменил Серебрякова после двух пропущенных голов

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о поражении от «Торпедо» (2:5) и рассказал, почему заменил голкипера Никиту Серебрякова после двух пропущенных голов в начале встречи.

«Ребята настроились хорошо, но не в нашу пользу сложился первый период. Понимали, что соперник после семи поражений подряд вышел как на последний бой, были к этому готовы. Получили несколько травм, но это хоккей. У нас есть резервы. Первый блин комом, работаем дальше. Задача не меняется, надо выиграть следующую игру.

Серебрякова заменили, потому что дали возможность ему подготовиться к следующей игре», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Следующая игра между командами состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» послезавтра, 3 марта, и начнётся в 17:00 мск.