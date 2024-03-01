Ларионов рассказал, почему игроки «Торпедо» добирались на серию со СКА на поезде

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после победы над СКА (5:2) рассказал, почему игроки нижегородского клуба добирались на серию плей-офф КХЛ на поезде.

«Поездка на поезде? Мы об этом даже не думали, у нас не было другого пути. Не получилось найти чартер, не было билетов на обычные рейсы тоже. Было 15 билетов на один рейс, 15 на другой. Решили, что удобнее и правильнее будет поехать всей командой на поезде. Нелёгкий путь, но успех не приходит в комфортной зоне. Для меня это была первая поездка за 35 лет, с тех пор, как я играл за ЦСКА. Были купейные вагоны, насколько я знаю, ребята в поезде хорошо провели время», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Следующая игра между командами состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» послезавтра, 3 марта, и начнётся в 17:00 мск.