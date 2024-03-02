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Гол и передача Тарасенко не спасли «Оттаву» от поражения в матче с «Аризоной»

Гол и передача Тарасенко не спасли «Оттаву» от поражения в матче с «Аризоной»
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В Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» уступила «Аризоне Койотс» (3:5).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

В составе победителей шайбами отметились Майкл Карконе, Янис Мозер, Ник Шмальц, Дилан Гюнтер и Матиас Маччелли.

Российский нападающий хозяев Владимир Тарасенко записал на свой счёт гол и результативную передачу. Также в составе «Сенаторз» отличились Дрейк Батерсон и Шейн Пинто.

«Аризона» прервала 14-матчевую серию поражений, набрала 53 очка и занимает седьмое место в таблице Центрального дивизиона.

«Оттава» потерпела третье поражение подряд, осталась с 53 очками и замыкает турнирную таблицу Атлантического дивизиона.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 5
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Карконе – 07:31     0:2 Мозер (Гюнтер, Карконе) – 12:39     0:3 Шмальц (Маччелли, Дурзи) – 15:37 (pp)     1:3 Тарасенко (Чикран, Пинто) – 18:09     2:3 Батерсон (Бернард-Докер, Штюцле) – 33:49     3:3 Пинто (Тарасенко, Штюцле) – 35:52 (pp)     3:4 Гюнтер (Шмальц, Маччелли) – 44:18 (pp)     3:5 Маччелли (Хэйтон, Мозер) – 58:45    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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