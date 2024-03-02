Гол и передача Тарасенко не спасли «Оттаву» от поражения в матче с «Аризоной»

В Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» уступила «Аризоне Койотс» (3:5).

В составе победителей шайбами отметились Майкл Карконе, Янис Мозер, Ник Шмальц, Дилан Гюнтер и Матиас Маччелли.

Российский нападающий хозяев Владимир Тарасенко записал на свой счёт гол и результативную передачу. Также в составе «Сенаторз» отличились Дрейк Батерсон и Шейн Пинто.

«Аризона» прервала 14-матчевую серию поражений, набрала 53 очка и занимает седьмое место в таблице Центрального дивизиона.

«Оттава» потерпела третье поражение подряд, осталась с 53 очками и замыкает турнирную таблицу Атлантического дивизиона.

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