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Все результаты игрового дня НХЛ 2 марта

Все результаты игрового дня НХЛ 2 марта
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Сегодня, 2 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

В Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» уступила «Аризоне Койотс» (3:5). Российский нападающий хозяев Владимир Тарасенко записал на свой счёт гол и результативную передачу.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 5
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Карконе – 07:31     0:2 Мозер (Гюнтер, Карконе) – 12:39     0:3 Шмальц (Маччелли, Дурзи) – 15:37 (pp)     1:3 Тарасенко (Чикран, Пинто) – 18:09     2:3 Батерсон (Бернард-Докер, Штюцле) – 33:49     3:3 Пинто (Тарасенко, Штюцле) – 35:52 (pp)     3:4 Гюнтер (Шмальц, Маччелли) – 44:18 (pp)     3:5 Маччелли (Хэйтон, Мозер) – 58:45    

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» добился победы над «Филадельфией Флайерз» (5:2). Российский нападающий хозяев Александр Овечкин отметился в этой встрече заброшенной шайбой.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Бринк (Фрост, Типпетт) – 01:52     0:2 Типпетт (Замула, Фрост) – 18:23 (pp)     1:2 Овечкин (Уилсон, Лапьер) – 24:34     2:2 Милано (Пасиоретти, Строум) – 29:55     3:2 Карлсон (Лапьер, Сандин) – 37:45     4:2 Манта (Строум, Уилсон) – 46:04 (pp)     5:2 Строум (Пасиоретти, Эдмундсон) – 55:38    

В Анахайме местный «Дакс» обыграл на своей площадке «Нью-Джерси Дэвилз».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Ватрано (Мактавиш) – 03:37     1:1 Майер (Хьюз, Тоффоли) – 17:24     2:1 Хенрик (Джонс) – 18:15     3:1 Джонс (Линдстрём, ЛаКомбе) – 33:47     3:2 Хьюз (Хьюз, Братт) – 35:27 (pp)     4:2 Ватрано (Терри, Гудас) – 37:08     4:3 Тоффоли (Хишир, Хьюз) – 57:03 (pp)    
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