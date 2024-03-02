Все результаты игрового дня НХЛ 2 марта
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Сегодня, 2 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
В Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» уступила «Аризоне Койотс» (3:5). Российский нападающий хозяев Владимир Тарасенко записал на свой счёт гол и результативную передачу.
НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 5
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Карконе – 07:31 0:2 Мозер (Гюнтер, Карконе) – 12:39 0:3 Шмальц (Маччелли, Дурзи) – 15:37 (pp) 1:3 Тарасенко (Чикран, Пинто) – 18:09 2:3 Батерсон (Бернард-Докер, Штюцле) – 33:49 3:3 Пинто (Тарасенко, Штюцле) – 35:52 (pp) 3:4 Гюнтер (Шмальц, Маччелли) – 44:18 (pp) 3:5 Маччелли (Хэйтон, Мозер) – 58:45
В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» добился победы над «Филадельфией Флайерз» (5:2). Российский нападающий хозяев Александр Овечкин отметился в этой встрече заброшенной шайбой.
НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Бринк (Фрост, Типпетт) – 01:52 0:2 Типпетт (Замула, Фрост) – 18:23 (pp) 1:2 Овечкин (Уилсон, Лапьер) – 24:34 2:2 Милано (Пасиоретти, Строум) – 29:55 3:2 Карлсон (Лапьер, Сандин) – 37:45 4:2 Манта (Строум, Уилсон) – 46:04 (pp) 5:2 Строум (Пасиоретти, Эдмундсон) – 55:38
В Анахайме местный «Дакс» обыграл на своей площадке «Нью-Джерси Дэвилз».
НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Ватрано (Мактавиш) – 03:37 1:1 Майер (Хьюз, Тоффоли) – 17:24 2:1 Хенрик (Джонс) – 18:15 3:1 Джонс (Линдстрём, ЛаКомбе) – 33:47 3:2 Хьюз (Хьюз, Братт) – 35:27 (pp) 4:2 Ватрано (Терри, Гудас) – 37:08 4:3 Тоффоли (Хишир, Хьюз) – 57:03 (pp)
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