Все результаты игрового дня НХЛ 2 марта

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Сегодня, 2 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

В Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» уступила «Аризоне Койотс» (3:5). Российский нападающий хозяев Владимир Тарасенко записал на свой счёт гол и результативную передачу.

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» добился победы над «Филадельфией Флайерз» (5:2). Российский нападающий хозяев Александр Овечкин отметился в этой встрече заброшенной шайбой.

В Анахайме местный «Дакс» обыграл на своей площадке «Нью-Джерси Дэвилз».