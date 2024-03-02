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Автор дубля в ворота СКА прокомментировал победу «Торпедо» в первом матче Кубка Гагарина

Автор дубля в ворота СКА прокомментировал победу «Торпедо» в первом матче Кубка Гагарина
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Нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук высказался о победе в первом матче серии плей-офф КХЛ со СКА (5:2).

«Эмоциональный матч в целом получился. Наверное, это как раз таки хоккей плей-офф — тяжёлый, много работы, борьбы. После первой игры тяжело что-то сказать. В целом довольны игрой. Самое главное, что выиграли. Надо оставлять это всё. Плохое было сегодня и во втором периоде, и в третьем, надо это убирать. А хорошее забирать и идти дальше. Это только первый шаг, радоваться пока рано. Были готовы эмоционально ещё до приезда в Санкт-Петербург. Поговорили в команде между собой. О плохой концовке регулярки, о которой все говорили, мы уже забыли. Сейчас всё начинаем с чистого листа. Ехали сюда только за хорошей игрой и победой», — сказал Гончарук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

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Полное интервью с Сергеем Гончаруком читайте на «Чемпионате»:
«Игроки «Торпедо» бились за Кручинина». Интервью с героем первого матча со СКА
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