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«Пусть не верят. Это делает нас сильнее». Форвард «Торпедо» — о скепсисе в адрес команды

«Пусть не верят. Это делает нас сильнее». Форвард «Торпедо» — о скепсисе в адрес команды
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Нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук после победного матча со СКА (5:2) в рамках первой встречи серии Кубка Гагарина — 2024 ответил скептикам нижегородского клуба.

«Пусть не верят. Наверное, это неверие и делает нас сильнее. Мы стараемся не читать, не обсуждать, не принимать на себя. Это ненужное всё. У каждого своё мнение — у кого-то своя правда, у нас своя. Пусть говорят, пусть пишут. Каждые три периода во всех ближайших играх нам нужно выходить и биться до последнего, а там уже будет видно», — сказал Гончарук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, следующая игра между командами состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» завтра, 3 марта, и начнётся в 17:00 мск.

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Полное интервью с Сергеем Гончаруком читайте на «Чемпионате»:
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«Игроки «Торпедо» бились за Кручинина». Интервью с героем первого матча со СКА
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