«Где-то я плохо действовал». Форвард «Торпедо» — о неудачной игре в регулярке

Нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук после победного матча со СКА (5:2) в рамках первой встречи серии Кубка Гагарина — 2024 прокомментировал свою неудачную игру в регулярке.

«Дубль после неудачной игры в регулярном сезоне придал сил и эмоций? Да, в регулярке всё скомканно было — то травмы, то ещё что-то. Где-то я плохо действовал, не мог никак вкатиться. Но, что было в регулярке, осталось в регулярке. Сегодня получилось забить, это хорошо. Главное, что пользу команде принесло и мы выиграли. Это самое важное», — сказал Гончарук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Гончарук в регулярном сезоне провёл 35 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал 12 результативных передач.