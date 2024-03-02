Д. Хьюз не смог реализовать буллит за две секунды до конца третьего периода при счёте 3:4
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В Анахайме закончился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Ватрано (Мактавиш) – 03:37 1:1 Майер (Хьюз, Тоффоли) – 17:24 2:1 Хенрик (Джонс) – 18:15 3:1 Джонс (Линдстрём, ЛаКомбе) – 33:47 3:2 Хьюз (Хьюз, Братт) – 35:27 (pp) 4:2 Ватрано (Терри, Гудас) – 37:08 4:3 Тоффоли (Хишир, Хьюз) – 57:03 (pp)
За две секунды до конца третьего периода гости получили право на штрафной бросок. Форвард «дьяволов» Джек Хьюз не смог перевести встречу в овертайм, даже не сумев бросить по воротам.
В нынешнем сезоне Джек Хьюз сыграл 44 матча, в которых забросил 20 шайб и отдал 38 результативных передач, набрав в общей сложности 58 очков.
«Анахайм» набрал 47 очков и находится на 14-й строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Нью-Джерси Дэвилз» с 64 баллами в активе занимает 11-е место в таблице Восточной конференции.
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