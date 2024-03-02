Д. Хьюз не смог реализовать буллит за две секунды до конца третьего периода при счёте 3:4

В Анахайме закончился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

За две секунды до конца третьего периода гости получили право на штрафной бросок. Форвард «дьяволов» Джек Хьюз не смог перевести встречу в овертайм, даже не сумев бросить по воротам.

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В нынешнем сезоне Джек Хьюз сыграл 44 матча, в которых забросил 20 шайб и отдал 38 результативных передач, набрав в общей сложности 58 очков.

«Анахайм» набрал 47 очков и находится на 14-й строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Нью-Джерси Дэвилз» с 64 баллами в активе занимает 11-е место в таблице Восточной конференции.